"Ragazzi, ora vi faccio vedere". Nudo integrale in sauna a 50 anni: la riconoscete? | Foto

Un “Mel B” così non si era mai visto. Quello, cioè, di Melanie Brown, attrice e cantante britca, ex-componente del leggendario gruppo pop delle Spice Girls che, tra la metà degliNovanta e i Duemila, hanno avuto un successo planetario. Ora, alle soglia dei 50, la vediamo su Instagram spogliarsi su Instagram con un, di spalle, nella cabina dellaa infrarossi. L'intento, hot, è spiegare ai fan come prendersi cura di sé. L'ex-Spice scrive, corredando una serie ditra saune e bagni nel ghiaccio: “Ok, vi faròcome utilizzo il tempo per me, le cose cheper la cura di me stessa, perché è così importante per me.". Sono settein tutto, in cui Mel B spiega i passaggi della sua routine di bellezza nel dettaglio e già nella primaappare completamente nuda di schiena: “1 - Sto iniziando con l'assorbimento degli infrarossi per 20 minuti.