Ilfattoquotidiano.it - Non serve l'appoggio di Meloni: il governo di von der Leyen è già il più a destra della storia Ue

Ho appena scritto un libro per documentare la crescente convergenza tra forze liberali e forze reazionarie occidentali, nel nome delle politiche liberiste e di quelle di guerra alla Russia oggi, e alla Cina domani. Ho chiamato tutto questo Liberalfascismo, ma non pensavo che così rapidamente esso sarebbe diventato ilUnione Europea. La nuova Commissione Ue, presieduta da Ursula von derè la più acomunità europea, la prima nella quale entra in ruolo apicale l’esponente di una forza erede del neofascismo, il partito di Giorgiache oggi giustamente festeggia.Anche la votazione è senza precedenti. Nel voto del Parlamento Europeo la Commissione è passata per il rottocuffia, solo il 51%, il consenso più bassoeuropea. Per fortuna non solo le sinistre e lanon dihanno votato contro, ma anche parlamentari verdi e socialisti che hanno rifiutato il vergognoso mercato dei posti dei loro partiti, mercato grazie al quale Pd, Spd e soci hanno accettato di governare assieme all’estrema