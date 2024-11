Liberoquotidiano.it - Minsait premiata dalla Camera di commercio di Spagna come azienda dell'anno

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 29 nov. (Adnkronos/Labitalia) -(Indra Group) è statadidiin Italiaper il suo contributo alla trasformazione digitale di aziende e istituzioni italiane. Il direttore dinel Paese, Pedro García, ha ricevuto il premio durante la cerimonia tenutasi a Milano il 28 novembre. “Il Premio per la Trasformazione Digitale è un riconoscimento all'eccezionale lavoro svolto negli ultimi anni in Italia, in cuiè cresciuta costantemente, guidando con le sue tecnologie e i suoi servizi le principali aziende e pubbliche amministrazioni italiane nei loro percorsi di trasformazione digitale, diventando uno dei player di riferimento del mercato italiano”, ha sottolineato ladidurante la cerimonia di premiazione.