Micro Living, il boom delle case piccole

Ha fatto scalpore l’annuncio di un monolocale da otto metri quadri in affitto a Bologna per 600 euro al mese, ma non è un caso isolato. Basta dare un’occhiata alle principali piattaforme immobiliari per imbattersi in locazioni di spazi al limite della legge, con prezzi esorbitanti. Eppure, in assenza di alternative, la domanda è esplosiva. Per un monolocale di 25 metri quadri a Bologna, a 730 euro al mese, ci sono state più di dieci visite in un solo giorno. E non si tratta di curiosi. Sempre nel capoluogo emiliano 20 metri quadri sono stati affittati a più di mille euro al mese. Casi limite o una tendenza che sta mettendo radici? Chi perde la pazienza si rivolge alla Polizia locale, dove arrivano in media 200-300 segnalazioni l’anno, spesso seguite da sanzioni o da una diffida della Procura.