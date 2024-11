Tvzap.it - Mamma porta i figli a scuola, poi l’incidente frontale: cosa è successo

Una donna di 43 anni stavando iin macchina, quando è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Nell’auto, oltre alla madre, c’erano i dueminori. La vettura della donna si è scontrata frontalmente contro un’altra auto. Ènella mattinata di ieri, giovedì 28 novembre 2024, intorno alle 7:45. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Panico in aeroporto, scontro tra 4 aerei nella stessa giornata: piloti trasti in ospedaleLeggi anche: Matilde Lorenzi, la rivelazione sul: parla l’allenatore della sciatriceIncidente a Brugnera, scontrotra due autostradale durante il quale due automobili si sono scontrate frontalmente è avvenuto ieri, giovedì 28 novembre 2024, a Brugnera in provincia di Pordenone. Due auto si sono scontrate in via Nazario Sauro, all’altezza del civico 120, dove c’è un’intersezione.