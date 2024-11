Notizie.com - Il Patriarca è basato su una storia vera? La verità su Nemo Bandera e la città di Levante

Leggi su Notizie.com

La genesi de “Il”, serie con Claudio Amendola, giunta alla seconda stagione: è basata su una?Con la messa in onda de “Il2”, la curiosità attorno alla serie televisiva di Canale5 cresce a dismisura. Protagonista della fiction è Claudio Amendola, affiancato da un cast stellare che include Antonia Liskova, Neva Leoni, Primo Reggiani e molti altri. La trama si snoda attorno alla figura di, un imprenditore che ha costruito il suo impero attraverso traffici illeciti e narcotraffico. Un giorno, però, la scoperta di essere malato di Alzheimer lo costringe a riflettere sulle sue scelte passate e sui crimini commessi.Claudio Amendola in versione– Screenshot Il– notizie.comLa domanda che molti si pongono è: “Il2” racconta una? Esiste davvero un personaggio come? A queste domande gli sceneggiatori rispondono con un chiaro no.