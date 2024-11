Unlimitednews.it - Gravina “Mi ricandido, decisione non facile ma ponderata”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi. Non è stata una, ma molto”. Lo ha annunciato in un’intervista a ‘Il Corriere della Serà il presidente della Figc Gabriele, che dunque il 3 febbraio tenterà di essere rieletto alla guida della federazione. “Certe forme di aggressione che ho ricevuto nelle ultime settimane, e che non hanno precedenti in un Paese civile come l’Italia, non mi hanno impedito di andare avanti – ha aggiunto il numero uno della Federcalcio – Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi. Ma non mi conoscono. Ho la capacità e la serenità di andare a testa alta e la coscienza a posto. Non ho commesso nessun reato. Sono rispettoso delle leggi e sono pronto a sottomettermi al giudizio della giustizia italiana. Però è inaudito tutto quello che mi sta accadendo.