Formazioni ufficiali Reggiana-Sassuolo Serie B 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledella sfida tra, valida per la quindicesima giornata di. Neroverdi che sono in striscia positiva da dieci giornate. Dal ritorno a pieno regime di Domenico Berardi, la corazzata emiliana sembra essere ancora più favorita per la promozione inA.reduce da tre pareggi in fila e in piena lotta salvezza. Ecco le sceltedei due allenatori.: Bardi, Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Marras, Libutti, Reinhart, Sersanti, Portanova, Vergara, Gondo: Moldovan, Toljan, Romagna, Muharemovic, Pieragnolo, Obiang, Boloca, Berardi, Thorstvedt, Laurienté, PieriniSportFace.