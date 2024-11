Gaeta.it - Fincantieri consegna “Al Fulk”: nuova unità anfibia per la Marina del Qatar

ha recentemente completato la consegna dell'"Al Fulk" presso il suo stabilimento di Muggiano, a La Spezia. Questa nave rappresenta un'importante aggiunta alla flotta della Marina del Qatar ed è parte del programma di acquisizione navale del ministero della Difesa qatariota. "Al Fulk" è l'ultima di una serie di moderne navi progettate per il Qatar, che comprende già quattro corvette della classe Al Zubarah e due pattugliatori della classe Musherib. Caratteristiche tecniche di "Al Fulk" L'"Al Fulk" è caratterizzata da dimensioni significative: con una lunghezza di circa 143 metri e una larghezza di 21,5 metri, presenta uno spazio a bordo in grado di accogliere fino a 550 persone. Le specifiche tecniche di questa nave sono progettate per garantire un'elevata capacità operativa.