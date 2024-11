Ilrestodelcarlino.it - Ex Amcm, aggressioni e vandalismi: "Ma con il market e i nuovi residenti il Parco diventerà molto più sicuro"

"È una zona che con l’arrivo die l’apertura del centro commerciale e della palestra prenderà vita a tutte le ore e i problemi di sicurezza saranno sicuramente più contenuti". Dopo l’aggressione in zona al medico specializzando di 28 anni da parte di una banda e la segnalazione di bivacchi e di atti vandalici nel parcheggio sotterraneo, cresce il timore che l’area ex, fuori dagli orari di programmazione di eventi e spettacoli, possa diventare terra di nessuno. Tra i ‘padri’ della rigenerazione dell’area l’ex assessore Daniele Sitta, interpellato, riflette sul futuro della zona. Da quanto si apprende gli appartamenti sono stati venduti, si attende l’arrivo dei. "L’apertura del teatro e ildella creatività è stata la prima fase di un progetto che prevede l’insediamento dinei condomini e l’apertura di esercizi commerciali fondamentali per il presidio della zona.