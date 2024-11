Ilrestodelcarlino.it - Edilizia e riqualificazione energetica: una strategia per rilanciare il settore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 18 ottobre si è tenuto a Roma l’incontro dal titolo “Riprogettiamo l’Italia - nuovo testo unico delle costruzioni, codice appalti e PNRR” promosso dall’Intergruppo parlamentare “Progetto Italia”. L’organizzatrice dell’evento è stata la Parlamentare Erica Mazzetti di Forza Italia. Per Confabitare hanno partecipato il Presidente Nazionale Alberto Zanni e Mauro Grazia, consulente tecnico di Confabitare Bologna. Si è discusso della necessità di un Testo Unico delle costruzioni e delle implicazioni per l’e la. L’evento ha messo in luce la frammentazione normativa deledilizio, evidenziando come la sovrapposizione di leggi e regolamenti crei incertezza e ostacoli operativi. Alberto Zanni, Presidente di Confabitare, ha dichiarato: «È fondamentale alleggerire la burocrazia che sta paralizzando iledilizio e la