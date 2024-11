Iodonna.it - Capelli alveare, frangia laterale, ciglia finte. Il corredo perfetto da completare con il rossetto must della party season 2024

A proposito di ispirazioni Holiday beauty, ancora una volta ci viene in aiuto Rihanna. In tempismocon il Black Friday e il countdown alle Feste, lancia su Instagram la sua idea di mise perfetta per Natale e Capodanno. Spoiler: scordatevi il minimalismo e la tendenza acqua e sapone. Rihanna, nuovo volto “J’adore”: l’iconico profumo Dior ha una nuova musa X Ilrosso di Rihanna per il beauty delle FesteVersatile, trasformista, sperimentatrice.