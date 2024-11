Gaeta.it - Blitz dei carabinieri a Poggiomarino: arrestato Antonio Giugliano per estorsione mafiosa

Facebook WhatsAppTwitter L’operazione condotta daidiha portato all’arresto di, noto come ‘o Savariello‘, accusato diaggravata dal metodo mafioso. Questo arresto rappresenta un’importante azione contro la criminalità organizzata locale rovinando i piani di chi opprime le attività commerciali nel territorio., una figura centrale nel panorama criminale dell’area vesuviana, era tornato in libertà da poco tempo dopo aver scontato una lunga pena detentiva.L’operazione deiIlsi è svolto nel pomeriggio di ieri grazie all’iniziativa del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Le forze dell’ordine sono intervenute mentrestava incassando il pizzo in un’azienda di