361magazine.com - Amici daytime, scoppia una polemica in casetta tra gli alunni

unaintra gli: ecco cosa è emerso nelle ultime ore nella scuola, questo pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi. Chiara affronta Trigno: “Vieni a pulire questa padella, i piatti che li hai lasciato ieri”. Ilan replica: “Le padelle perchè non le lavate?”, “Quella padella, un allievo aveva il compito di lavarla” afferma Chiara, Ilan decide di mettere la padella sporca nel letto di Trigno e aggiorna i compagni: “Lui sbroccherà, capirà in fretta che sono stato io, voi supportatemi. Tutti dobbiamo dire: “Siamo stufi devi pulire”. “E’ uno scherzo a fine educativo” commenta Angelica.Leggi anche “Verissimo”: gli ospiti di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembreEcco cosa è emersoTrigno rientra ine trova la padella sporca: “Tra l’altro, il pollo che abbiamo fatto tutti quanti”“Cosa vuole comunicare la?” chiede Ilan.