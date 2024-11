Ilfogliettone.it - Weekend gelido in arrivo: neve a bassa quota nel centro-sud

Neldel 30 novembre e 1 dicembre 2024, l'Italia sarà interessata da un'importante irruzione di aria fredda di origine artica, che porterà condizioni meteo instabili, soprattutto nelle regioni dele del Sud. Questo fenomeno si manifesterà in particolare sabato, secondo ilmeteo.it, quando le precipitazioni sulle regioni adriatiche e al Sud potranno assumere carattere nevoso a quote collinari, conprevista a partire dai 600 metri nele dagli 800-900 metri nel Sud. Venerdì 29 novembre: Si prevede un rapido deterioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una settimana di tempo variabile con piogge sparse, il venerdì sarà caratterizzato da un aumento della copertura nuvolosa e da rovesci che interesseranno principalmente le regioni adriatiche e il-Sud. I venti di Bora e Grecale contribuiranno a far percepire un ulteriore abmento delle temperature.