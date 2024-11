Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2024 ore 09:45

DEL 28 NOVEMBREORE 09.35 TOMMASO RENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1 FIRENZE-, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI ATTIGLIANO, TRAFFICO REGOLARESPOSTIAMOCI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E TIBURTINAANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONNATO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDOCODE A TRATTI SULLA-FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E IL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EURTRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ANCHE NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONESITUAZIONE ANALOGA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE, SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO E SULLA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINAANDIAMO SULLA PONTINA, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO DELLE CODE TRA VIA DEL GENIO CIVILE E APRILIA IN DIREZIONE DIDA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral