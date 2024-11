Lapresse.it - Turchia, anziani si perdono durante una bufera di neve: il salvataggio

Un’anziana donna e suo marito sono stati salvati insieme ai loro due agnelli e una gallina dopo essersi persi a causa di unadinel sud della. Secondo i media locali, Naciye e Mustafa Akin stavano cercando di tornare alla loro casa di Akseki, una città immersa nelle montagne del Tauro.La coppia di 70enni è stata sorpresa da unadie si è rifugiata sotto un albero, fino a quando è stata salvata alcune ore dopo dall’agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze. In seguito sono stati portati in un ospedale della zona e si trovano in buone condizioni.