Lopinionista.it - “Tribale”, alla scoperta del libro di Michael Morris

ci accompagna in un viaggiodel “superpotere” della natura umana, sfidando le convinzioni comuniMILANO – L’uomo ha un superpotere, un vantaggio evolutivo che nessun’altra specie possiede: la capacità di unirsi in tribù organizzate intorno a elementi identitari che le distinguono dalle altre. Paesi, chiese, partiti politici e aziende sono tutte tribù e i nostri istinti tribali spiegano la nostra lealtà nei loro confronti e i modi in cui influenzano i nostri pensieri e le nostre azioni., nel suo. Come l’istinto che ci porta a dividerci può aiutarci a prosperare insieme (ROI Edizioni), invita a ripensare il tribalismo non come una minaccia o un retaggio primitivo, ma come una forza evolutiva che ha plasmato il nostro successo come specie, decodificando i meccanismi che lo rendono una leva potente per il cambiamento sociale.