Quotidiano.net - Tra Storia e thriller: il principe Borghese e l’Italia ’92

Il 16 novembre del 1992 il pentito di Cosa Nostra Tommaso Buscetta in audizione alla Commissione Antimafia (presieduta da Luciano Violante) parla per la prima volta del Golpe. Esattamente a ventidue anni dal tentato colpo di Stato. E così nelle cronache dei giornali dell’epoca, prese d’assalto dagli arresti continui e dagli avvisi di garanzia in serie durante Tangentopoli, si torna a discutere delnero. Jacopo De Michelis con il suo nuovoLa montagna nel lago (Giunti editore) fresco finalista del Premio Scerbanenco, ambientato proprio in quel 1992, è andato invece a scavare nella vita precedente di Junio Valerio, prima che teorizzasse un colpo di Stato, quando era ancora il capo della X Mas, unità militare autonoma (anche se ilaveva aderito alla Repubblica di Salò), che si ritrovò ad avere una sorta di quartier generale, se non altro per la residenza dello stessoa San Paolo, sull’isoletta del lago d’Iseo.