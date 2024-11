Liberoquotidiano.it - "Sono arrabbiato, ecco perché". Corrado Sassu esce allo scoperto, lo sfogo durissimo | Video

Prima di essere delle star della televisione, i volti di Casa a Prima Vistasoprattutto degli agenti immobiliari. E, nonostante il grande successo con i telespettatori, tengono moltissimo alla buona nomea del loro settore. A volte gli agenti immobiliariun po' screditati per via di alcuni comportamenti un tantino scorretti. Ma, uno dei più amati dello show in onda su real time, ha voluto fare un po' di chiarezza. Come? Su Instagram ha spiegato ai suoi follower l'Abc del suo mestiere. "Essere agenti immobiliari è una responsabilità, non solo un mestiere - ha esordito così-. Nel nostro lavoro, le persone ci affidano sogni, risparmi, progetti di vita. Non possiamo permetterci di improvvisare o, peggio, di mancare di rispetto alla professione e a chi si affida a noi.