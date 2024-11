Iodonna.it - Si terrà il 4 dicembre al Base Milano YAWP Festival - in piedi sui banchi di scuola, organizzato da Fondazione Francesco Morelli. Un evento aperto a tutti per riflettere - insieme a esperti - sul cambiamento indispensabile nella scuola di oggi, perché sia davvero innovativa e inclusiva

Nuovi modelli formativi sono indispensabili,latradizionale non funziona più. Ma da dove partire, con quali metodi, quali contenuti e soprattutto quali insegnanti? Se ne discute nell’edizione zero di– insuidida, che siil 4, e nel pomeriggio saràal pubblico. 2054, l’indipendenza delle donne nel futuro. Il corto OffiCine-IED X, da una celebre poesia di Walt Whitman, Song of Myself, è un riferimento a Robin Williams che in L’attimo fuggente incita i ragazzi a tirar fuori un “barbarico”, un ululato liberatorio, per esprimere quello che hanno dentro, e che non riescono a tirar fuori.