Sì alla fornitura di missili a lungo raggio all’Ucraina | la risoluzione del Parlamento Ue divide sia la maggioranza che le opposizioni

L’Unione europea dovrebbe rafforzare il sostegno militare, anche attraverso ladi aere e. A chiederlo è ileuropeo, che oggi – giovedì 28 novembre – ha approvato unache accoglie con favore la decisione di Joe Biden di consentire a Kiev l’uso di sistemistici su obiettivi militari all’interno del territorio russo. La richiesta rivolta ai governi Ue è di fare altrettanto, seguendo l’esempio dell’alleato americano. «Credo che sia necessario oggi più che mai non permettere a Putin di guadagnare tempo e spazio. Solo col coe con la determinazione si avrà una pace giusta per gli ucraini», scrive su X Pina Picierno, eurodeputata Pd e vicepresidente deleuropeo.LaUe sulla guerra in UcrainaLanon legislativa sull’Ucraina è stata approvata a Strasburgo con 390 voti favorevoli, 135 contrari e 52 astensioni.