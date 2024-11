Abruzzo24ore.tv - Sciopero generale in Abruzzo: venerdì proteste e sit-in davanti alle prefetture

Pescara - Lavoratori, studenti e pensionati in piazza contro la manovra del governo: trasporti, sanità e pensioni al centro delle rivendicazioni. L’si prepara a una giornata di mobilitazione29 novembre, sotto le bandiere di Cgil e Uil – mentre la Cisl ha scelto di non aderire – migliaia di persone manifesteranno contro la manovra economica del governo. La protesta coinvolgerà lavoratori del trasporto, della sanità, della scuola, operai, studenti e pensionati. Possibili disagi per chi utilizza i servizi pubblici e la rete autostradale, con l'astensione dal lavoro per 24 ore prevista anche per il comparto sicurezza.10:30 sono in programma quattro sit-inprovinciali: L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Una delegazione di manifestanti presenterà ai prefetti un documento contenente una critica dettagliata alla legge di Bilancio e una lista di richieste elaborate a livello provinciale.