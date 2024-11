Gaeta.it - Riduzione dei roghi nella Terra dei Fuochi: dati contrastanti per l’estate 2024

Facebook WhatsAppTwitter Nel, ladeiha registrato un calo significativo neidolosi, un risultato coraggioso delle operazioni messe in atto per combattere il fenomeno dello sversamento e dell’incendio di rifiuti. Secondo un recente bilancio dell’Ufficio dell’incaricato per il contrasto agli incendi dolosi assegnato alla regione Campania, questi eventi hanno visto una diminuzione del 9% rispetto al periodo analogo dell’anno precedente. La notizia apre a riflessioni sulla lotta contro un problema che ha afflitto la zona per anni, segnalando che gli sforzi compiuti hanno mostrato i loro frutti.sugli incendi: un trend positivoDal periodo compreso tra giugno e ottobre, il numero di incendi registrati nell’area metropolitana di Napoli e in provincia di Caserta è sceso sotto la soglia dei 500, fermandosi a 495 incidenti.