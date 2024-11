Zonawrestling.net - NXT 26.11.2024 ehi tu porco levale le mani di dosso

Leggi su Zonawrestling.net

Ciao Bro di Zona Wrestling, Deadline si avvicina e sono previsti altri match di qualificazione per la stipulazione più attesa di NXT, chi riuscirà a guadagnarsi uno spot negli Iron Survivor assieme a Sol, Nathan, Stephanie, Ethan, Zaria e Lee? scopriamolo insiemePromo: Risuona la theme della Chase U e il pubblico è pronto per un ultimo saluto all’università, ma in realtà è solo uno scherzo di Ridge Holland che al centro del ring spiccica giusto 2 parole, il nome del suo avversario a Deadline per l’NXT ChampionshipIron Survivor Qualifying Match: Axiom(W/Nathan Frazer) vs Ethan Page (3,5 / 5)Match solido che si è protratto un po’ troppo a lungo, Axiom ha giocato sulle sue manovre acrobatiche tra cui un Hurricanrana dall’apron sul tavolo dei commentatori, il suo consueto Spanish Superfly e anche una springboard DDT, Ethan invece ha risposto con diverse Backbreaker con l’obiettivo di indebolire la schiena del luchador per la Ego’s Edge.