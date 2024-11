Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello 18 a rischio chiusura anticipata? Gli ascolti in picchiata

Il futuro del18 è incerto. Gliin costante calo stanno mettendo in seria difficoltà il reality show di Canale 5. Si parla sempre più insistentemente di una possibile. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.18: la crisi deglimette ail realityIl18 sta vivendo un momento didifficoltà. Glisono in costante calo e le dinamiche all'interno della casa non sembrano riuscire a catturare l'interesse del pubblico. A causa di questi risultati deludenti, si fa sempre più insistente l'ipotesi di unadel reality show.in: un segnale allarmanteLe ultime puntate delhanno registratodecisamente inferiori rispetto alle edizioni precedenti.