Matteo Zurloni: "Sogno il record del mondo. La costanza è più importante della velocità pura"

Un oro ai Mondiali dell’anno scorso l’ha portato in un’altra dimensione, le Olimpiadi di Parigi di quest’anno hanno confermato che può stare ai massimi livello.è il principale riferimento dell’arrampicata sportiva italiana: nella specialitàspeed, la, il classe 2002 nativo di Segrate detiene ileuropeo e sembra poter crescere ancora. Lo abbiamo intervistato per OA Sport per parlaresua stagione 2024 e non solo, proiettandosi verso il futuro.L’oro ai Mondiali 2023 giunse come un fulmine a ciel sereno. In vista di Parigi ti ha aggiunto o ti ha tolto qualcosa?“Essermi qualificato per primo, ad agosto 2023, mi ha permesso di preparare con più calma questo percorso, anche se la vera preparazione è cominciata a gennaio di quest’anno. Arrivare alle Olimpiadi da Campione delha portato tutti ad avere grandi aspettative su di me.