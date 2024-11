Iodonna.it - Leonardo viene eliminato da Annamaria mentre Loris prende coraggio e finalmente bacia Maria

Leggi su Iodonna.it

Penultimo appuntamento, questa sera – alle 21.30 sul NOVE –, per Il contadino cerca moglie 2024, il dating show condotto da Gabriele Corsi. Protagonisti cinque contadini (tra cui una ragazza) alla ricerca di un’anima gemella disposta a cambiare vita per trasferirsi in campagna. Nella puntata di stasera, altre eliminazioni. Ma anche tanti baci inaspettati. “Il contadino cerca moglie 2024”: chi sono i 9 contadini X Leggi anche › A “Il contadino cerca moglie 2024” l’incontro con le famiglie e un’altra eliminazione Il contadino cerca moglie 2024, le anticipazioni della sesta puntataDopo la cena romantica con Daniele della scorsa puntata, nell’agriturismo dila tensione si taglia con il coltello: sia Mirco chesono molto gelosi del loro rivale.