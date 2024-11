Quotidiano.net - L’Australia vieta i social ai minori di 16 anni: stop a Facebook, Insragram, Tik Tok e X

Sydney, 28 novembre 2024 –media aidi 16. La stretta senza precedenti è arrivata con il via libera del Senato alla legge che impedisce l’accesso a, Snapchat, TikTok, Instagram e X, tra gli altri. Restano invece consentiti Whatsapp così e gli altri servizi di messaggistica istantanea. La responsabilità di adottare "misure ragionevoli" per evitare l'apertura di profili da parte deiè trasferita dunque dai genitori alle piattaforme digitali. In caso di infrazioni “sistematiche”, le multe per le big tech arrivano a 32 milioni di dollari. Il premier australiano Anthony Albanese ha definito “storica” la nuova legge. “Sappiamo che inetwork stanno causando di. Vogliamo che i bambini australiani abbiano un’infanzia e vogliamo che i genitori sappiano che il governo è dalla loro parte.