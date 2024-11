Metropolitanmagazine.it - Laura Fiandra, chi è la moglie di Tullio Solenghi: “Dietro ai successi del Trio, c’è lei”

e lasono stati legati da tantissimi anni e dal loro amore sono nate due figlie: Alice e Margherita. La coppia è particolarmente affiatata, ma ha sempre cercato di proteggere la propria privacy. “Quando l’ho conosciuto ho visto il sole!è una persona speciale – ha raccontato lei -. Marito solare, padre e nonno presente e affettuoso. È un uomo che legge tanto e spesso condivide e parliamo di cose che io non conosco è che apprendere mi fa piacere. Serve ogni giorno qualcosa di nuovo da condividere per amarsi e stare insieme”.L’amore dei due ha consentito di tenere unita la famiglia nonostante le distanze e le difficoltà che negli anni – come accade a tutti – non sono mancate. “Siamo una famiglia veramente unita – ha spiegato-, abbiamo questa casa al lago dove viviamo tutti assieme vicini vicini, ma indipendenti.