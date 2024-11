Ilrestodelcarlino.it - La rabbia dei ciclisti di Bologna dopo l’incidente: basta morti in strada

, 28 novembre 2024 – "in". Idisi sono riuniti in presidio all'angolo tra via Toscana e via Foscherara, dove stamattina una persona in bici è stata travolta da un camioncino per la raccolta dei rifiuti ed è morta. "Oggi è una giornata terribile", sottolinea l'associazione Salvailanciando la manifestazione sui social. "Stamattina aun uomo in bicicletta è stato investito e ucciso", scrive l'associazione. L’appuntamento sul luogo dell'incidente ha radunato luci e campanelli, come aveva chiesto l’associazione. Ichiedono "più sicurezza per tutte le persone sulla, a partire da pedoni e. Una Città30 più efficace: riavvio dei controlli dei vigili sulle strade a 30, dossi e restringimenti veri per far andare piano auto e camion, anche in curva.