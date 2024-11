Ilrestodelcarlino.it - La grinta dei tifosi al pub : "Dai Bologna, devi lottare"

In via delle Lame, al numero 108, si trova un piccolo angolo di Irlanda. È il pub Madigan’s che per il quinto turno di Champion’s League, con tanto di maxi schermo calato, si è preparato per sostenere i rossoblù.-Lille, che si gioca al Dall’Ara, parte senza esclusione di colpi e il Madigan’s risponde fragoroso. Ma gli sforzi del Bfc non bastano, e dopo 44 minuti di occasioni, Mukau, del Lille, segna. La reazione di tutto il pub è unanime e passa dallo sconforto alla rabbia. "Forza, dai che ce la facciamo", intonano ialla ripresa. Una bella azione al 51’ fa di nuovo tuonare l’irish pub: "Siamo partiti scoraggiati, quando fai un primo tempo in difesa perdi fiducia in te stesso", dice Andrea, un tifoso, da uno sgabello del Madigan’s. Nella verde atmosfera del pub irlandese Lukumì al 62’ rompe il silenzio, segnando con una volée sottoporta dopo il calcio di punizione di Lykogiannis.