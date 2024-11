Gaeta.it - La formazione dei ricercatori: un passo fondamentale per il futuro degli antibiotici

Il tema dello sviluppo di nuoviè cruciale nella lotta contemporanea contro le malattie infettive. Tuttavia, i progressi in questo settore sembrano rallentare rispetto ad altri campi della medicina, come l'oncologia. Durante il G7 Salute a Bari, Giuseppe Cirino, ex presidente della Società Italiana di Farmacologia , ha messo in evidenza la necessità di potenziare ladei professionisti del settore per affrontare in modo più efficace il problema della resistenza antimicrobica.Il contrasto alla resistenza antimicrobicaLa resistenza aglirappresenta una delle sfide più gravi per la salute pubblica globale. Ogni anno, migliaia di persone muoiono a causa di infezioni che risultano resistenti ai farmaci tradizionali. Questo fenomeno non solo compromette le terapie disponibili, ma rappresenta anche un onere economico significativo per i sistemi sanitari.