Butac.it - La canapa e le esagerazioni

Leggi su Butac.it

Nell’ultimo periodo ci avete segnalato un lungo testo online, questo:COS’È LA?1. Un ettaro diproduce tanto ossigeno quanto 25 ettari di foresta.2. Ripeto, da un ettaro disi possono ricavare quanto 4 ettari di bosco.3. Mentre lapuò essere trasformata in carta 8 volte, il legno può essere trasformato in carta 3 volte.4. Lacresce in 4 mesi, l’albero cresce in 20-50 anni.5. Il fiore diè una vera trappola per le radiazioni.6 Lapuò essere coltivata ovunque nel mondo e richiede pochissima acqua. Inoltre, poiché può difendersi dagli insetti, non ha bisogno di pesticidi.7. Se i tessuti disi diffondessero, l’industria dei pesticidi potrebbe scomparire del tutto.8 I primi coltivatori erano fatti di; anche la parola “KANVAS” è il nome dei prodotti a base di