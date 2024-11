Calciomercato.it - Juve, furia Emery: “Non capisco cosa è successo, mai fallo”

La rabbia del tecnico dell’Aston Villa dopo il pareggio in Champions League ottenuto contro i bianconeri“Un primo tempo equilibrato, poi nella ripresa abbiamo giocato meglio. Nonperò. Non è mai”. E’ un Unaiche non le manda a dire e che non accetta la decisione presa nei secondi finali della gara pareggiata dal suo Aston Villa contro lantus.Unainon ci sta: critiche dopo Aston Villa-ntus (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico basco ha puntato il dito contro la decisione dell’arbitro Gil Manzano di annullare la rete di Rogers a pochi secondi dal fischio finale. Il centrocampista inglese aveva insaccato in rete a porta vuota su azione da calcio piazzato. Un gol che sembrava inizialmente essere stato convalidato, ma che è poi stato annullato per il contatto tra Diego Carlos e Di Gregorio, ritenutoso.