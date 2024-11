Ilrestodelcarlino.it - "Il nuovo PalaVeneto? E’ un’opera inutile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ildi cui avremmo volentieri fatto a meno, ma che ci siamo ritrovati all’interno del Pnrr". Fanno discutere le parole dell’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, che rispondendo all’interrogazione di Susanna Dini (Partito Democratico) sullo stato dei lavori del palazzetto in pieno centro di Ancona. Non è la prima volta che membri della maggioranza criticano la scelta di aver inserito questa o quell’opera nel Pnrr. Opera che, inizialmente inserita nel bando di Rigenerazione urbana e poi trasferito nel capitolo del Next Generation EU, ha visto partire i lavori nei tempi con la demolizione di una parte della vecchia struttura e il recupero della parte principale, ossia del terreno di gioco (via spogliatoi, palestre e piscina), con le dimensioni fissate in 40x20.