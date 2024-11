Temporeale.info - Gaeta / Caduta bagnante a Serapo, condannato il Comune che non si è costituito in giudizio

Leggi su Temporeale.info

– Una dimenticanza dell’ufficio preposto che finirà all’attenzione della Procura della Corte dei Conti. La mancata costituzione deldiin un banalissimo contenzioso derivante dalladi una cittadina sul marciapiede di via Lungomare dimonopolizzerà venerdì pomeriggio una parte del consiglio comunale convocato dal presidente Davide Speringo per l’approvazione del .L'articoloilche non si èinTemporeale Quotidiano.