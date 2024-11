F1 Alonso | Sarebbe bello lottare con Verstappen per il titolo spero di averne la chance nel 2026

Leggi su Sportface.it

“Sarei curioso di avere una macchina competitiva per poterconneldi avere l’opportunità almeno di provarci, anche se finora Max ha dimostrato di non avere punti deboli, facendo punti la domenica sia quando la macchina era la migliore in pista che quando non lo era. Penso sempre che se ne avessi l’opportunità potrei rendergli la vita un po’ più difficile”. Parla così Fernandonella conferenza stampa alla vigilia del weekend di Losail, per il Gran Premio del Qatar. “Non siamo riusciti più di tanto a migliorare le prestazioni della vettura, ma stiamo facendo tesoro di un anno difficile – ha ammesso lo spagnolo – . Dopo la pausa estiva abbiamo faticato, anche se il team sta lavorando al massimo per portare dei nuovi aggiornamenti alla macchina. Nonostante tutto abbiamo capito cosa non va nella nostra vettura, siamo consapevoli di ciò che c’è da migliorare, siamo quindi pronti ad intraprendere la strada giusta in vista del prossimo anno”.