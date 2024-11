Dov’è Daniela Ruggi? L’accusa del fratello | Mia sorella andava aiutata

Leggi su Dayitalianews.com

“Era evidente a tutto il paese che mia. Vogliamo bene a, siamo preoccupati per lei. Speriamo che torni a casa, che non le sia accaduto nulla”. Così ildia Chi l’ha visto?.Da quando è scomparsa, lo scorso 18 settembre, il cellulare della 31enne è risultato spento. Di lei non si hanno più notizie da allora. Sono già trascorsi più di due mesi da quando è svanita nel nulla a Vitriola, frazione di Montefiorino, piccolo centro in provincia di Modena, dove ha la residenza.Da due giorni la Procura di Modena ha deciso di indagare per sequestro di persona. Qualcuno potrebbe averla rapita, per ragioni che restano ancora misteriose. Da domani cominceranno le ricerche a tappeto in tutto il territorio di Montefiorino e nelle zone limitrofe.