Ilnapolista.it - Dibu Martinez sorprende ancora con i suoi riflessi: il salvataggio miracoloso su Conceiçao (Video)

Leggi su Ilnapolista.it

Emiliano “è stato decisivo nello 0-0 portato a casa dall’Aston Villa sulla Juventus in Champions League. Il portiere argentino si è superato in una clamorosa parata su un tiro di Franciscoa pochi metri dalla porta.Prima che iniziasse il match, ha mostrato allo stadio i due premi Yashin di Miglior portiere vinti negli ultimi due anni. E in questa partita ha dimostrato il perché.salva l’Aston Villa, decisivo il riflesso sul tiro diCome riportano gli argentini de La Nacion:Dopo 7 minuti di gioco ha dovuto dimostrare di avere la massima concentrazione quando Weah stava per segnare da un lungo rilancio: l’americano ha battuto i difensori in velocità,ha parato con i piedi. Il suo “show di” è poi continuato, quando su un corner bianconero,ha indirizzato di testa il pallone a pochi metri dalla porta, ma lo schiaffo di Martínez sulla linea ha impedito alla Juventus di festeggiare.