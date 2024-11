Ilrestodelcarlino.it - Cyberbullismo, come dribblarlo. Faccia a faccia tra alunni ed esperti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nei giorni scorsi l’associazione N.i.c.o. Marche "Uniti nel Sociale" con i suoi campioni dello sport hanno incontrato a Cagli presso l’aula magna dell’Istituto onnicomprensivo Celli Michelini Tocci le classi terze della scuola secondaria di primo grado di Cagli e Cantiano. Il convegno è stato moderato dalla giornalista Eleonora d’Alessandro, che ha inizialmente illustrato il progetto dell’associazione finalizzato alla lotta al bullismo ed aloltre che al disagio giovanile e la violenza di genere; in seguito è intervenuto Italo Lapenna, presidente nazionale Nico., che ha spiegato la piaga del bullismo e quali possono essere le cause, per poi passare la parola a Veronica Sansuini, presidente Nico Marche, che ha rimarcato il forte impegno dell’associazione nell’attività di sensibilizzazione contro il bullismo.