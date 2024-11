Unlimitednews.it - Cleveland ko, OKC batte i Warriors, Fontecchio non basta a Detroit

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Trae Young sfodera una prestazione da 20 punti e 22 assist (massimo in carriera), trascinando Atlanta all’impresa: 135-124 al Rocket Mortgage FieldHouse, secondo ko stagionale per, il primo davanti al proprio pubblico. Gli Hawks si godono anche Hunter (26 punti) e Johnson (22 punti) oltre alla prima scelta assoluta del draft Risacher (17 punti), stavolta ai Cavs nonno Mitchell (30 punti) e Mobley (22 punti e 13 rimbalzi). Dietro ne approfitta Orlando, ancora senza Banchero ma in serie positiva da 4 partite (133-119 su Chicago, 31 punti per Suggs e 24 per Caldwell-Pope), non New York che scontro Dallas (129-114) nonostante 37 punti di Brunson e 25 punti e 14 rimbalzi di Towns. In assenza di Doncic e Thompson è Kyrie Irving (23 punti) a prendersi sulle spalle i Mavs, quattro successi nelle cinque gare giocate senza lo sloveno.