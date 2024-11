Ilfattoquotidiano.it - C’è un caso Imane Khelif anche nel calcio: le accuse (senza prove) contro Barbra Banda dopo il premio della Bbc. Che cosa sappiamo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Aveva saltato un importante torneo a causa di una disputa sull’idoneità di genere dovuta agli alti livelli di testosterone. Ora è stata nominata Calciatrice femminile dell’anno. Quello che sarebbe dovuto essere un semplice riconoscimento consegnato dalla Bbb, si è trasformato in un’accesa campagna d’odio online nei confronti di, calciatrice zambiana e attaccante dell’Orlando Pride (club americanoNational Women’s Soccer League). Unche ricorda molto da vicino quello di, la pugile vincitricemedaglia d’oro a Parigi 2024. 17 gol in campionato, di cui l’ultimo decisivo per la vittoria del titolo: cosìè stata eletta calciatrice femminile dell’anno dal quotidiano inglese. Un, però, che ha creato più di qualche polemica nei confronti di chi l’ha votata.