Casa del Cinema | il programma di Dicembre 2024

Leggi su Cinefilos.it

del: ildiLa Fondazioneper Roma presenta ildidelladel. In occasione delle festività, il calendario sarà inaugurato, domenica 1°, dalla rassegna “Tutti a tavola”: in arrivo, una serie di quattordici titoli, firmati da registi come Alfred Hitchcock, Marco Ferreri, Luis Buñuel, Ettore Scola, Robert Altman, in cui il piacere, i rituali, gli eccessi del cibo, la convivialità e gli intrecci fra commensali svolgono un ruolo di primo piano all’interno della narrazione.Da lunedì 2, si terranno le proiezioni del “Film del mese”, Leggere Lolita a Teheran di Eran Riklis, presentato in anteprima mondiale alla scorsa Festa deldi Roma, dove si è aggiudicato il Premio del Pubblico FS e il Premio speciale della Giuria per il cast femminile.