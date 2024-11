Tutto.tv - Calo di ascolti, il GF corre ai ripari: decisione improvvisa, nuovi concorrenti

Nel corso di questa edizione il Grande Fratello le sta provando proprio tutte pur di migliorare i dati di share. Se i tanti amori nati all’interno delle mura più spiate d’Italia hanno intrattenuto il pubblico per diverse settimane, ora neppure quelli sembrano più funzionare.La produzione ha pensato alla divisione delle coppie, che sta creando grande turbamento in casa come nel caso di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, mentre il triangolo amoroso di Temptation Island composto da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi non regala le soddisfazioni sperate. Il tutto ha portato dunque, alla valutazione di nuove strategie, tra le quali pare vi sia anche l’imminente ingresso diconnti. Riunione straordinaria per il GF: emergenza chiusura anticipataLe ultime settimane hanno costretto il Grande Fratello, tradizionalmente caposaldo del lunedì sera, ad assecondare il palinsesto movimentato di Mediaset.