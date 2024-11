Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: due colpi clamorosi dal Real Madrid

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gennaio si avvicina e ildelcontinua ad essere caldissimo. Come fatto intendere da Zlatan Ibrahimovi? ai microfoni di Sky Sport, i rossoneri hanno bisogno di rinforzi, soprattutto in difesa, dove secondo l’ex attaccante “non è stato fatto il 100%”. A tenere banco nelle ultime ore, però, sono le notizie relative al reparto avanzato dell’undici di Fonseca e le dichiarazioni del consigliere rossonero potrebbero essere un tentativo di depistaggio da due obiettivi importantissimi provenienti dal: ritorno di Brahim Diaz in vista?Il primo nome ha del clamoroso. Secondo Tuttosport si tratterebbe infatti di Brahim Diaz, che ha vestito la maglia del Diavolo per tre stagioni consecutive fra la ‘20-‘21 e la ‘22-‘23 in prestito dai Blancos, ai quali è tornato a giugno 2023 risultando decisivo, seppur da subentrato, nella conquista di Liga e Champions League.