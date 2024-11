Biccy.it - Ascolti 27 novembre, quanto ha fatto la seconda puntata di This Is Me

Silvia Toffanin ieri sera ha tornata in prima serata con lo specialeIs Me che ha celebrato i talenti usciti da Amici di Maria De Filippi. Fra gli artisti che sono stati ricordati nel corso dellaci sono stati Annalisa, Anbeta Toromani, Alessandra Amoroso, Andreas Muller (che ha ballato con Veronica Peparini), Gaia, Giordana Angi, Giulia Stabile, Umberto Gaudino, Holden, Vincendo Di Primo, Sarah Toscano, Vincenzo Durevole e LDA. C’è chi ha ballato, chi ha cantato e chi ha giocato. Nel dubbio, ora parliamo di.Iniziamo questadi #IsMe in compagnia di Annalisa e Anbeta! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? pic.twitter.com/l6MvUb8xC8— Witty TV (@WittyTV) November 27, 2024LadiIs Me ha2.928.000 telespettatori pari al 21,14% di share.