Ilrestodelcarlino.it - Aria di Natale, a dicembre arriva il mercatino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il centro di Bertinoro si anima in occasione del. Nelle domeniche diildela partire da domenica 1 e fino al 22. Piazza della Libertà e il loggiato del palazzo comunale si animeranno per l’intera giornata (dalle ore 10 alle ore 17) di bancarelle di espositori e artigiani, con tante proposte creative e idee originali per i regali. Ci saranno borse e accessori fatti a mano, maglioni e sciarpe realizzati ai ferri, originali gioielli con pietre dure, pezzi vintage, fiori secchi e fresche stelle diper allestire il centrotavola delle feste, profumate creme hand made per il viso e per il corpo, e molte altre curiosità. Dall’8, inoltre, si potrà visitare nel salone comunale la mostra della fotografa milanese Matteo Malù, che con le sue foto realizza suggestivi pannelli su seta.