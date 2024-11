Tutto.tv - Alessio Pecorelli sgamato a Uomini e Donne: Maria lo mette spalle al muro

Leggi su Tutto.tv

Nella puntata di oggi disi è partiti dal Trono Over, per poi passare a quello Classico, durante il quale ne sono accadute delle belle. Nello specifico, il tronistaè stato protagonista di una segnalazione, che gli è costato il trono. Ecco cosa è successo. Barbara De Santi ridicolizzata aLa puntata del 28 novembre diè cominciata con un momento molto concitato inerente il Trono Over. Barbara De Santi ha dato luogo ad una scenata, in quanto non si è sentita capita dai presenti in studio e dai cavalieri con i quali si relazione.Inoltre,De Filippi le ha letto anche la notifica di un ristorante, il cui staff ha dichiarato che la donna non sia più ospite gradita in quanto, per tutta la durata della cena, non ha fatto altro che lamentarsi.