Lettera43.it - Al Fayed, nuove accuse: stupro e violenze su più di 100 donne

Leggi su Lettera43.it

Si allarga il caso che coinvolge Mohamed Al, ex proprietario dei magazzini Harrods morto nel 2023 a 94 anni. Dopo che 21, tra cui varie ex sue dipendenti, lo avevano accusato di violenza sessuale in un documentario della Bbc a settembre, le denunce si sono moltiplicate. Come riporta il Guardian, Scotland Yard ritiene che il magnate egiziano abbia abusato sessualmente di almeno 111nell’arco di quasi 40 anni fra il 1977 e il 2014: la vittima più giovane avrebbe avuto appena 13 anni. La portata del caso renderebbe Aluno dei più noti molestatori della Gran Bretagna, sollevando interrogativi su come sia riuscito a non farsi scoprire. Potrebbe aver fatto leva su cinque individui, probabilmente agenti di polizia corrotti, che lo avrebbero aiutato a insabbiare gli stupri.